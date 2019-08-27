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Россия

Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на WorldSkills Conference

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Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на WorldSkills Conference

Москва, 27 августа. Силами союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» разработана цифровая карта, которая включает национальные проекты России, направленные на развитие профессионального образования в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на  WorldSkills Conference. Полторы тысячи экспертов-представителей образования из всех федеральных округов создали эту карту по итогам четырехдневного национального трека «Лидеры национальной системы образования и подготовки кадров». В общей сложности карта охватывает 149 нацпроектов.

«Анализ более 100 проектов, которые сегодня были представлены в рамках национального трека, показывает, что разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился, — сообщил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. — Нам, как стране, необходимо принять очень серьезные меры изменения государственной политики по итогам чемпионата WorldSkills, чтобы мы от отдельных чемпионатных практик перешли к системным преобразованиям».

Генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов пояснил, что вошедшие в карту проекты разделены на пять направлений: комплексные системы подготовки, профессиональная ориентация и навигация, новые компетенции и Future Skills, современные технологии подготовки, подготовка наставников. Он сравнил запуск и масштабирование проектов с выращиванием нового газона.

«Появились очаги роста. Попробовать связать «проплешины» газона в новое зеленое поле — феноменальная задача, которую нам предстоит сделать, — отметил Уразов. — Просто так не растет. Нужно удобрять, вспахивать, использовать агротехнические технологии, которые нам позволят выращивать стабильный урожай».  

Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на WorldSkills Conference

Дмитрий Песков уверен, что разрыв между экономическими и образовательными процессами носит глобальный характер и нуждается в таких же глобальных решениях.

«Экономики, даже в самых развитых странах, поменялись, а системы образования — нет. И этот разрыв — требуются одни навыки, а на рынок выпускают людей с другими навыками — абсолютно одинаковый для всех стран», — отметил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию.

Всего в рамках итогового мероприятия национального трека было презентовано шесть проектов: Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, Центр профессиональной навигации и ориентации «26 кадр», Наставничество в 3D-образовании, «Сити-фермерство», Профориентационный онлайн-сервис «Профилум», а также ARTBionic project.

В онлайн голосовании заключительного мероприятия выиграл ARTBionic project, который получит специальную поддержку союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».

Напомним, национальный трек был инициирован и проведен WorldSkills Россия впервые. Четыре дня в рамках этого трека участники обсуждали перспективы внедрения ведущих мировых практик в национальные решения, дорабатывали и презентовали собственные проекты, а также проводили многочисленные обсуждения проектов.

Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на WorldSkills Conference

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