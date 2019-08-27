Москва, 27 августа. Силами союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» разработана цифровая карта, которая включает национальные проекты России, направленные на развитие профессионального образования в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Цифровую карту нацпроектов по подготовке кадров разработали на WorldSkills Conference. Полторы тысячи экспертов-представителей образования из всех федеральных округов создали эту карту по итогам четырехдневного национального трека «Лидеры национальной системы образования и подготовки кадров». В общей сложности карта охватывает 149 нацпроектов.

«Анализ более 100 проектов, которые сегодня были представлены в рамках национального трека, показывает, что разрыв между лучшими передовыми практиками и общей системой подготовки в настоящий момент только увеличился, — сообщил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. — Нам, как стране, необходимо принять очень серьезные меры изменения государственной политики по итогам чемпионата WorldSkills, чтобы мы от отдельных чемпионатных практик перешли к системным преобразованиям».

Генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов пояснил, что вошедшие в карту проекты разделены на пять направлений: комплексные системы подготовки, профессиональная ориентация и навигация, новые компетенции и Future Skills, современные технологии подготовки, подготовка наставников. Он сравнил запуск и масштабирование проектов с выращиванием нового газона.

«Появились очаги роста. Попробовать связать «проплешины» газона в новое зеленое поле — феноменальная задача, которую нам предстоит сделать, — отметил Уразов. — Просто так не растет. Нужно удобрять, вспахивать, использовать агротехнические технологии, которые нам позволят выращивать стабильный урожай».

Дмитрий Песков уверен, что разрыв между экономическими и образовательными процессами носит глобальный характер и нуждается в таких же глобальных решениях.

«Экономики, даже в самых развитых странах, поменялись, а системы образования — нет. И этот разрыв — требуются одни навыки, а на рынок выпускают людей с другими навыками — абсолютно одинаковый для всех стран», — отметил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию.

Всего в рамках итогового мероприятия национального трека было презентовано шесть проектов: Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, Центр профессиональной навигации и ориентации «26 кадр», Наставничество в 3D-образовании, «Сити-фермерство», Профориентационный онлайн-сервис «Профилум», а также ARTBionic project.

В онлайн голосовании заключительного мероприятия выиграл ARTBionic project, который получит специальную поддержку союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)».

Напомним, национальный трек был инициирован и проведен WorldSkills Россия впервые. Четыре дня в рамках этого трека участники обсуждали перспективы внедрения ведущих мировых практик в национальные решения, дорабатывали и презентовали собственные проекты, а также проводили многочисленные обсуждения проектов.