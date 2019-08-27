В Совфеде объяснили слова Макрона о конце западной гегемонии в мире

Эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с послами республики в разных странах.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что это достаточно смелое заявление французского лидера. По его словам, оно основано на собственной позиции Эммануэля Макрона.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — отметил французский лидер.

Макрон указал, что в мире все больше укрепляются «новые державы», среди которых назвал Китай и Россию. Он предложил улучшать отношения и наладить «честный и требовательный диалог» с Москвой. Это необходимо для того, чтобы выстроить общеевропейскую стратегию в отношении России, уверен французский президент.

«Если в определенный момент мы не сумеем сделать что-нибудь полезное вместе с Россией, то останемся при глубоко бесплодной напряженности, у нас по-прежнему будут всюду в Европе замороженные конфликты. Мы продолжим жить в Европе, как в театре стратегической борьбы между США и Россией», — добавил Макрон.

Джабаров согласился с тем, что эпоха доминирования западной Европы и США проходит. По словам сенатора, США пытаются из последних сил вернуть утрачиваемые позиции через санкции и ограничения.

«Однако мы видим, что такие действия США вряд ли остановят процесс. Кроме того, единственным выходом для Европы является не противостояние с Россией, а стремление взаимодействовать с ней. Так Россия будет иметь огромные перспективы многостороннего сотрудничества с каждой европейской страной. Нужно заниматься не воспитанием России, а пытаться найти общий язык и продвигать совместные масштабные проекты», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, сенатор рассказал, как будет реагировать политическая элита Европы на такое заявление Макрона.

«Каждая позиция должна отлежаться. Ее должны изучить и обдумать. Однако это уже не первое высказывание западных лидеров, которые оценивают реальную ситуацию в мире. Пока что только в Вашингтоне не могут понять, что гегемония ими утрачена. Чем быстрее в США это поймут, тем лучше для них. Только так они смогут сохранить былое величие», — сообщил собеседник ФАН.

Недавно после встречи с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил о европейском будущем России, а также поднимал вопрос о приглашении России к участию в саммите G7.

Также сообщалось, что опросы среди читателей французской газеты Le Figaro по возвращению РФ в G7 показали поддержку более 80% опрошенных.