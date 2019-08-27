В Раде назвали кандидата в премьеры от Зеленского серой лошадкой

Кандидат в премьер-министры Украины Алексей Гончарук, которого собирается предложить президент Владимир Зеленский, является «очень непонятным человеком», и говорить о нем что-либо определенное проблематично. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Украины предложит парламенту назначить на пост премьер-министра страны заместителя руководителя собственного офиса.

«Это новая плеяда политиков, что-либо говорить об этих людях сложно. Для тех, кто немного понимает в украинском политикуме, это серые кандидатуры», — отметил украинский депутат.

Перед нами — «серые лошадки, очень непонятные люди», добавил собеседник ФАН.

По словам Балицкого, несмотря на то, что Зеленский занимает пост главы государства уже почти сто дней, реальных шагов по изменению ситуации в стране сделано не было.

«Не понимаю команды Зеленского. Пока идет лишь работа в сторону пиара. Самое неприятное, что команда Зеленского не занимается экономикой и не занимается миром, — констатировал депутат. — Вести просто красивые разговоры о дешевых кабинетах, которые они собираются переносить, или о других популистских вещах — этого мало».

Депутат выразил надежду, что с осени окружение украинского президента сделает четкие политические шаги и «мы увидим реальную суть этой команды».

«Спросите у любого человека, что изменилось с приходом Зеленского, особенно в той части, которую он обещал. Я тоже за него голосовал, потому что хотел убрать националиста Петра Порошенко. Но пока есть один только популизм. Как оценить команду, которая ничего не сделала?» — задался риторическим вопросом Балицкий.

По словам собеседника ФАН, есть вещи, которые президент Украины должен был предпринять сразу же после прихода к власти.

«Зеленский должен был отменить постановление кабинета министров о повышении тарифов. Это можно было сделать на следующий день после своей инаугурации, — указал Балицкий. — Также необходимо было установить быструю коммуникацию с российским правительством, чтобы согласовать дорожную карту по Донбассу и найти какие-то пути дальнейшего взаимодействия по Крыму».

Можно было поменять и руководство СБУ, изменив политику этой структуры, считает депутат Верховной рады.

«Но СБУ как занималась рейдерством, так и занимается, как была политическим органом, так и остается им. Не поменялось пока ничего», — резюмировал украинский парламентарий.

Тем не менее Евгений Балицкий надеется на то, что курс руководства его страны все же изменится после формирования нового состава Рады.

«Я жду от Зеленского перемен. Не просто декларируемых на бумаге, а реальных шагов, которых ждут от него граждане Украины, голосовавшие за него», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее глава украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко поделился своими впечатлениями от итогов ста дней президентства Владимира Зеленского. По мнению парламентария, новый президент за это время не сделал ничего, кроме попыток «сдать Кремлю в заложники сорокамиллионную нацию».