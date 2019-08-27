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Северный флот РФ открыл пять новых островов в Арктике

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Северный флот РФ открыл пять новых островов в Арктике

Москва, 27 августа. Гидрографическая группа Северного флота России, действующая в составе системной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти новых островов в Карском море. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

По имеющимся данным, общая площадь объектов колеблется от 900 до 54,5 тыс. квадратных метров. Отмечается, что на новых островах была проведена топографическая съемка, они детально описаны и запечатлены на фото- и видеоматериалах.

В пресс-службе уточнили, что острова расположены в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки. 

Впервые на новые территории обратили внимание три года назад при исследовании спутниковых фотоснимков. Тогда предполагалось, что острова скрывал ледник, пишет «Ридус».

В течение двух лет — с 2015 по 2018 год — гидрографы Северного флота помогли найти свыше 30 новых островов, мысов и бухт в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Системная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа началась из Североморска 15 августа и должна завершится в конце предстоящего месяца. Участники собираются также частично повторить маршруты первопроходцев Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона.

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Источник: Северный флот России
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