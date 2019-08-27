СК проверит обстоятельства смерти пенсионерки у дверей больницы в Севастополе

Севастополь, 27 августа. Следственный комитет проведет проверку по факту смерти пенсионерки в Севастополе. Женщина скончалась на скамейке возле больницы №4, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказала невестка скончавшейся женщины, у пенсионерки были проблемы с ногами. По ее словам, у женщины начались воспалительные процессы в необработанных ранах.

«Она ноги лечила. Ее постоянно забирали [в больницу] с ногами», — сообщила невестка.

При этом женщина отказывалась жить с родственниками, но сама ухаживать за собой не могла. Пенсионерку регулярно забирали на скорой в больницу.

«Мне рассказали, что ее повезли туда на скорой, оказали помощь. А то что она ушла — не будут же они ее приковывать наручниками», — заявила женщина в комментарии телеканалу «360».

Информация о смерти женщины у дверей больницы в Севастополе появилась в социальных сетях. СУ СК РФ изучит обстоятельства смерти женщины, по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

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