Стала известна истинная цель визита Болтона в Киев

Москва, 27 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправился с визитом в Киев. Общественный деятель, политолог и публицист Николай Стариков назвал цель этой поездки высокопоставленного американского чиновника на Украину.

Ранее посольство США на Украине сообщило в Twitter, что Болтон направился в Киев с целью «подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического пути Украины». Однако ряд иностранных СМИ утверждает, что у этого визита есть и другие причины. Например, The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что основная цель поездки Болтона — не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

По мнению Николая Старикова, есть две причины неожиданной поездки Болтона. Одна из них — проверить состояние дел в Киеве. Вторая — препятствование интересам Пекина на Украине.

«Украина, благодаря так называемым реформам, которые начал Петр Порошенко, а теперь будет продолжать Владимир Зеленский, превратилась в зону глобальной распродажи, распродажи всего: политического суверенитета, человеческих ресурсов, леса, теперь еще и земли. Ну, конечно, идет распродажа и оставшихся от Советского Союза технологий», — сказал Стариков в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Он считает, что Китай, будучи прагматичным государством, намерен воспользоваться состоянием дел на Украине. Такие планы Пекина вызывают обеспокоенность Вашингтона, так как Штаты устраивали «глобальную украинскую распродажу» не для всех, отметил политолог. Он призвал внимательно следить за дальнейшей судьбой предприятий на Украине.