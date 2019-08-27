В ДНР рассказали о провокации ВСУ с раненным под Горловкой бойцом

Донецк, 27 августа. Украинская армия совершила провокацию под Горловкой, списав ранение своего бойца на якобы «обстрел» со стороны Донецкой Народной Республики, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

Айгистов отметил, что шоу под Горловкой было устроено для командующего «ООС» Владимира Кравченко, который посетил местные подразделения ВСУ. Украинская армия решила продемонстрировать «обстрел» со стороны бойцов ДНР, заранее заминировав определенные территории. Однако провокация пошла не по плану: при размещении взрывчатки пострадал один из украинских силовиков.

«Во время посещения Кравченко 30-й бригады в ходе имитации минометного обстрела в районе поселка Новолуганское получил ранения один боевик-взрывотехник», — констатировали в ДНР.

Несчастный случай в ВСУ решили списать на следствие «обстрела» со стороны ДНР.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию против местных жителей. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Рано утром во вторник украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново, расположенное на юге ДНР.