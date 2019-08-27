Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты в АТР

Москва, 27 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в сообщении Совбеза РФ.

Отмечается, что на российско-малайзийских переговорах, которые Патрушев провел в Куала-Лумпуре, обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Совбеза РФ рассказали, что в рамках визита в Малайзию Патрушев провел встречи с главой Минобороны страны и гендиректором Совета национальной безопасности Малайзии. Кроме того, состоялись межведомственные консультации. Москву на встрече представляли члены Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совбеза.

Отмечается, что были рассмотрены перспективы сотрудничества по линии советов безопасности, в том числе в рамках партнерства Россия-АСЕАН, в сферах борьбы с оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом. На консультациях стороны также затронули темы борьбы с международным терроризмом и морским пиратством, вопросы береговой охраны и взаимодействия в сфере обеспечения международной информационной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сделал важное заявление во время обсуждения ситуации вокруг ДРСМД на оперативном совещании с членами Совбеза РФ.