Слуцкий объяснил, почему сенатор из США не может въехать в Россию

Москва, 27 августа. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на заявление сенатора-республиканца Рона Джонсона, который заявил, что российская сторона отказала ему в визе РФ.

Выяснилось, что о запланированном Джонсоном визите в Россию в Москве никто не знал. Леонид Слуцкий объяснил, что никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве в ближайшее время запланировано не было.

«Никаких встреч с американскими конгрессменами и сенаторами по линии Госдумы в Москве не запланировано в ближайшей перспективе. О визите делегации конгресса США в Россию для переговоров с официальными лицами, на который ссылается Рон Джонсон, на данный момент ничего не известно», — сказал Слуцкий.

Депутат также назвал «непонятной» реакцию сенатора, который, по его словам, не мог не знать о том, что находится в ответных «черных списках» России.

Глава думского комитета отметил, что российскими парламентариями неоднократно поднимался вопрос об отмене санкций, но из-за действий Вашингтона санкционная политика пока только усиливается.

Несмотря на неприятную ситуацию с обвинениями российской стороны в «необоснованном» отказе визы РФ, Слуцкий сказал, что полностью разделяет мнение Джонсона о том, что прямой межпарламентский диалог может «помочь заложить основу для улучшения отношений России с Соединенными Штатами» и призвал к расширению контактов с Конгрессом США, подчеркнув, что этот процесс должен осуществляться «на взаимоуважительной и равноправной основе».

Напомним, Джонсон сообщал о своем намерении посетить Россию в составе делегации конгрессменов и принять участие во встрече с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, работающими в РФ, и некими «организациями гражданского общества», однако не смог получить российскую визу. Тогда сенатор назвал отказ в выдаче визы оскорблением и заявил, что эта ситуация не повлияет на его позицию в отношении России.

Однако, российский МИД опроверг сообщение американского сенатора об отказе в российской визе. В МИД уточнили, что Джонсон вообще не обращался за визой РФ, но преподнес все так, будто ему было отказано в ее получении. В российском министерстве также отметили, что Джонсон попал в так называемый «стоп-лист» РФ в ответ на включение туда представителей России, и подчеркнули, что сенатор США давно об этом знал.