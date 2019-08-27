Генпрокуратура ДНР завела на комбригов ВСУ дела о терроризме

Донецк, 27 августа. Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики завела два уголовных дела о терроризме в отношении комбригов Вооруженных сил Украины, которые причастны к обстрелам Горловки и Новоазовского района с 15 по 22 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Командиры [Иван] Гараз и [Андрей] Гнатов обвиняются в совершении террористических актов», — говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, 15 и 18 августа бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ по приказам комбрига Гнатова обстреляли села Саханка и Коминтерново на юге ДНР. В результате атаки были повреждены хозяйственные постройки.

18 и 22 августа военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады по приказам Гараза нанесли удар по Никитовскому району Горловки. Повреждения получили три дома и две хозпостройки.

В Генпрокуратуре уточнили, что украинские силовики вели огонь из минометов и стрелкового оружия.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Ранее стало известно, что украинские военные обстреляли зажигательными боеприпасами окрестности села Коминтерново на юге ДНР. Сотрудники МЧС республики некоторое время не могли подъехать к месту возгорания из-за продолжавшегося обстрела.