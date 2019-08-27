Сирия, 27 августа. Курдские радикалы подорвали мину на пути следования автобуса протурецких боевиков. Террорист-смертник атаковал позиции армии в Идлибе. В Латакии ВВС Сирии наносят удары по укрытиям радикалов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: совершили боевой вылет на северо-восток Латакии и на юг Идлиба и сбросили бомбы на укрепления радикалов.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку террориста-смертника в Идлибе.

«Исламское государство1»: предположительно организовали нападение на КПП правительственных сил на востоке провинции Дияла в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направили подкрепление на юг Идлиба к линии фронта близ города Хан-Шейхун.

Курды: подозреваются в организации подрыва автомобиля боевиков ССА в Азазе на севере провинции Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): проводят на севере Алеппо расследование подрыва их автобуса на дороге связываещй города Азаз и Алеппо.

«Фатах аль-Мубин»: направили к позициям правительственных сил автомобиль с террористом-смертником близ поселка Абу-Омар на юге Идлиба - атаку удалось отразить.

Провинция Латакия

На севере Латакии ВВС Сирии снова совершили боевой вылет в районе предместий города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор, как сообщает портал Step News. В ответ на обстрел жилого квартала столицы провинции сегодня утром сирийские самолеты сбросили на укрепления джихадистов «Тахрир аш-Шам» бомбы, как передал новостной портал Masar Press Net. Информация о потерях альянса в результате авиаудара уточняется. Одновременно с ударами с воздуха, сухопутные войска САА обстреливают укрытия радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹.

САА активизировала свои полевые операции против джихадистов в северо-восточной Латакии после того, как в район прибыли несколько колонн подкрепления от четвертой бронетанковой дивизии. Сирийская армия в скором времени предпримет еще один мощный шаг, чтобы освободить Кабану.

Провинция Алеппо

В северной части провинции на территории оккупации турецкой армии и боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) произошел очередной теракт. В районе Кафр-Калбин города Азаз микроавтобус «военной полиции» ССА был подорван на мине, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. По данным источника автобус полицейских сегодня перевозил троих гражданских, когда произошел взрыв. В результате теракта два человека и еще девять получили ранения различной степени тяжести. Боевики ССА уже возложили ответственность за инцидент на курдских радикалов из состава «Освободительных сил Африна». 2 августа взрывное устройство, установленное курдами, детонировало в машине сотрудника военной полиции ССА Азаза, убив его и ранив членов его семьи. Активизацию курдских сепаратистов источники связывают с началом операции протурецких боевиков на севере Алеппо «по обеспечению безопасности», которую поддержали такие фракции ССА как «Первый корпус», «Национальная армия», «Ахрар аш-Шаркия», «Бригада Султана Мурада» и «Джейш аш-Шаркия».

Провинция Идлиб

Боевики оперативного штаба «Фатах аль-Мубин» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в деревне Абу-Омар при помощи заминированного автомобиля с террористом-смертником за рулем, как передает новостное агентство Step News. Атаку удалось предотвратить, подорвав автомобиль ракетным залпом. В предместьях деревни отмечаются ожесточенные столкновения военнослужащих и джихадистов.

Подразделение сирийкой армии ведет огонь из крупнокалиберной артиллерии по укрытиям радикалов в окрестностях города Кафр-Набаль, как сообщил источник в сети Twitter Qalaat Al Mudiq. Медиаканалы боевиков «Тахрир аш-Шам» распространяют видео, на котором видно автоколонну террористов, которая двигается к фронту на юго-востоке провинции в район города Хан-Шейхун, передает портал Anna News. В связи с активизацией джихадистов на юге Идлиба ВВС Сирии и ВКС РФ удвоили количество боевых вылетов.

Ирак

На востоке Ирака в провинции Дияла два иракских солдата скончались при вооруженном нападении неизвестных боевиков на контрольно-пропускной пункт в районе Каулай сегодня утром, о чем сообщило агентство РИА Новости. В нападении подозревают террористов «спящих ячеек» ИГИЛ1, которые скрываются в пустыне и горных районах Ирака. Несмотря на то, что иракское правительство заявило о полной победе над террористами «Исламского государства» в декабре 2017 года, те еще совершают диверсии в мирных поселениях и совершают нападения на иракских военнослужащих. В начале лета СМИ сообщали, что боевики поджигали сельскохозяйственные угодья фермеров, если те пытались дать боевикам отпор, когда они приезжали за поборами в деревни.

1 Организация запрещена на территории РФ.