Эксперт объяснил рост цены на мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017

Москва, 27 августа. Повышение стоимости мороженого, которое ел президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения МАКС-2017, вполне нормально. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин.

По его словам, подорожание на 10 рублей не является критичным.

«Это в пределах инфляции. Средняя цена лакомства по России — в пределах 50 рублей», — указал Яшин.

По его словам, цена на мороженое складывается из стоимости ингредиентов и продуктов, из которых оно производится: сливки, масло, молоко, передает телеканал «360».

Он обратил внимание на то, что российский пломбир 15-процентной жирности считается одним из лучших в мире, поскольку это высококачественный продукт.

Ранее сообщалось, что пломбир, который Путин приобрел во время МАКС-2017, за два года подорожал на 10 рублей. В 2017 году лакомство стоило 60 рублей. На сдачу глава российского государства угостил членов сопровождающей делегации. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров выбрали рожки. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от сладкого отказался, чтобы не испортить фигуру.

В текущем году мороженое подорожало. Так, пломбир теперь стоит 70 рублей, а рожок — 150 рублей.

Во вторник Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на МАКС-2019. Главе Турции показали отечественные истребители пятого поколения Су-57 и Су-35. Планируется, что лидеры стран обсудят закупку российских военных самолетов.