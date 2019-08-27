Онищенко раскритиковал доклад о «квалификационной яме» для миллионов россиян

Компетенции почти 34 миллионов российских работников недостаточны или избыточны для занимаемой должности, как следствие — эти специалисты попадают в так называемую «квалификационную яму». Такая информация содержится в докладе международной консалтинговой компании BCG и World Skills, подготовленном при поддержке госкорпорации Росатом. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, эти показатели явно завышены, что является следствием предвзятого отношения иностранных экспертов по отношению ко всему российскому.

В докладе со ссылкой на статистику Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что треть работников в мире — 1,3 миллиарда человек — сталкиваются с проблемой «квалификационной ямы» (skills mismatch). Эксперты прогнозируют, что через десять лет таких людей станет на 100 больше. В России число работников, попавших в эту «квалификационную», или «кадровую яму», достигает почти 34 миллионов человек, приводит данные доклада РИА Новости.

Как отмечают эксперты, проблема является одной из главных на рынке труда. Дело в том, что миллионы работников в силу возраста, недостаточного образования и других факторов не в состоянии приспособиться к меняющимся реалиям: к появлению современных интернет-технологий, искусственного интеллекта и так далее. Это приводит к тому, что огромное количество людей либо теряют работу, либо нуждаются в экстренном переучивании.

Действительно, такая проблема есть, но она отнюдь не только российская, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По мнению парламентария, России нужно уделять больше внимания изменению структуры образования, но ситуация на нашем рынке труда не столь катастрофична, как пытаются представить иностранные авторы доклада.

«Весь мир, в том числе мы, вступаем в период серьезной эволюции, когда многие привычные представления об образовании приходится менять, — отмечает Онищенко. — Самый яркий пример: сегодня молодые люди, получающие высшее или среднее специальное образование, не могут с уверенностью сказать, что они не то, что будут работать по изначально выбранной специальности, но даже что именно по ней закончат учебное заведение. В мое время, естественно, было не так».

Многие профессии по объективным причинам обречены на исчезновение, отмечает парламентарий, приводя в пример, как робототехника помогает полностью избавиться от людей на конвейерной сборке в различных производствах.

«Это говорит, что подход к образованию нужно менять, — продолжает Онищенко. — Человеку необходимы базовые знания, при этом в нем нужно воспитывать готовность к вариативности, к переменам. Он должен быть готов всю жизнь учиться, менять специальности, постоянно искать новые точки приложения своим талантам».

Это не значит, что всем поголовно будет грозить безработица: постоянно будут появляться новые профессии, общество должно быть готово к тому, что потребуется получать новые востребованные специальности, как в технической, так и в гуманитарной и естественно-научной областях или на стыке этих специальностей, подчеркнул собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко раскритиковал доклад о «квалификационной яме» для миллионов россиян, назвав документ необъективным.

«Что касается доклада, то я сразу обратил внимание, что его автор — «иностранный агент», — говорит Онищенко. — Именно иностранная компания дала весьма негативную оценку российскому рынку труда. Это дает мне основания полагать, что нужно сделать очень серьезную поправку на «объективность» этих данных. На мой взгляд, данные по России — явно завышенные».

По словам депутата Госдумы, Россия сохраняет заложенную еще в советское время фундаментальность образования, что положительно сказывается в том числе на компетенциях работников.

«Мы со своей якобы «отсталостью» не кинулись, сломя голову, в болонский процесс, как кинулись в него некоторые наши бывшие союзные республики. (Болонский процесс — сближение и гармонизация систем высшего образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. — Прим ФАН). Наша инерционность оказалась нашим преимуществом, а не недостатком. Основные базовые принципы советского образования были сохранены», — отметил первый зампред профильного комитета ГД.

Это не значит, что у нас в этой сфере все идеально, но преувеличивать наши проблемы нет никаких оснований, отмечает депутат Госдумы.

«В корне неверно говорить, что мы в этой области чуть ли не одни из последних. Нужно иметь в виду, что любой иностранный «оценщик» приезжает к нам, как правило, уже предвзятым, с заранее промытыми мозгами. Исключения тут редки, это нужно понимать. Нам надо опираться не только на собственные возможности во всех областях, но и на собственные оценочные показатели. Не надо видеть в любом «цирюльнике из Европы» истину в последней инстанции, безусловного эксперта и оракула. Нам надо себя уважать», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

По данным авторов доклада, только в 2017 году из-за «квалификационной ямы» мировой ВВП недосчитался пяти триллионов долларов. Впрочем, как неоднократно отмечали в Москве, мировой экономике вредят не только объективные факторы, но также незаконные экономические санкции и торговые войны. В частности, в том, что, например, США накладывают экономические санкции на Россию, в Москве совершенно обоснованно видят не столько политику, сколько намерение Вашингтона вести нечестную конкурентную борьбу, попытку вытеснить российские компании с мирового рынка.