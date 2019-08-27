Патрушев обсудил расследование крушения МН17 с министром обороны Малайзии

Москва, 27 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с малайзийскими коллегами расследование крушения Boeing-777, который разбился в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии, генеральным директором Совета национальной безопасности этой страны, а также другие консультации.

«Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой [со стороны] премьер-министра [Малайзии] Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет был сбит зенитной ракетой, сообщает Infox.ru. Жертвами трагедии стали все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Расследованием инцидента занималась ССГ, которая практически сразу безосновательно обвинила в случившемся Россию. На данный момент подозреваемыми по делу являются трое россиян и один украинец, однако даже в Малайзии не верят в их причастность к крушению Boeing-777.

Российская сторона неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретив, в частности, важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ. При этом следователи проигнорировали массу доказательств, представленных Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ.

«С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — заявил он.

Как сообщает НСН, расследованием крушения Boeing-777 занимался и немецкий детектив Йозеф Реш. Сыщик уточнил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, а также иная информация, которую ССГ, по его словам, игнорирует. Реш предложил передать новые факты и доказательства по делу о крушении МН17 Нидерландам, однако получил отказ.