Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Патрушев обсудил расследование крушения МН17 с министром обороны Малайзии

41
0 Оставить комментарий

Патрушев обсудил расследование крушения МН17 с министром обороны Малайзии

Москва, 27 августа. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с малайзийскими коллегами расследование крушения Boeing-777, который разбился в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что Патрушев провел рабочие встречи с министром обороны Малайзии, генеральным директором Совета национальной безопасности этой страны, а также другие консультации.

«Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Украиной. Российская сторона согласилась с критикой [со стороны] премьер-министра [Малайзии] Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, крушение Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года. Самолет был сбит зенитной ракетой, сообщает Infox.ru. Жертвами трагедии стали все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна.

Патрушев обсудил расследование крушения МН17 с министром обороны Малайзии

Расследованием инцидента занималась ССГ, которая практически сразу безосновательно обвинила в случившемся Россию. На данный момент подозреваемыми по делу являются трое россиян и один украинец, однако даже в Малайзии не верят в их причастность к крушению Boeing-777.

Российская сторона неоднократно пыталась оказать содействие в расследовании, рассекретив, в частности, важные документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили самолет, не стояла на вооружении РФ. При этом следователи проигнорировали массу доказательств, представленных Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы ССГ.

«С самого начала это расследование было политизированным и проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях», — заявил он.

Как сообщает НСНрасследованием крушения Boeing-777 занимался и немецкий детектив Йозеф Реш. Сыщик уточнил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, а также иная информация, которую ССГ, по его словам, игнорирует. Реш предложил передать новые факты и доказательства по делу о крушении МН17 Нидерландам, однако получил отказ.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров