Спикер Рады обвинил силовиков в препятствовании работе парламента

Киев, 27 августа. Спикер Верховной рады Андрей Парубий обвинил правоохранительные органы во вмешательстве в работу украинского парламента. По его словам, силовики делают все возможное для того, чтобы помешать работе депутатов.

Так Парубий прокомментировал сегодняшний инцидент, когда сотрудники СБУ, Госбюро расследований и следователи пришли в Раду и заблокировали работу компьютерного центра, не дав народным избранникам возможности протестировать сенсорную кнопку, которая вводится для борьбы с «кнопкодавством». Он также отметил, что ГБР рассматривает возможность открытия уголовного дела против сотрудников аппарата Рады за внедрения кнопки, пишет «Царьград».

«Силовые органы всячески препятствуют и делают все возможное, чтобы препятствовать установке сенсорной электронной кнопки», — отметил спикер парламента, выступая перед журналистами.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский дал поручение внедрить сенсорную кнопку, чтобы каждый депутат голосовал только за самого себя. Часть депутатов поддержала инициативу, а другая часть — выступила против, отметив, что это является нарушением регламента.

Зеленский уже давно заявлял о необходимости искоренить «кнопкодавство». Так на Украине называют ситуацию, когда депутаты голосуют за своих отсутствующих коллег. В июне глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект об обеспечении личного голосования депутатов.