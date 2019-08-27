Сенатор Бокова призвала вывести из тени всех интернет-анонимусов

Москва, 27 августа. Идея вывести из тени анонимных пользователей Сети становится особенно актуальной на фоне растущего числа интернет-преступлений, заявила сенатор Людмила Бокова.

«Интернет, к сожалению, становится все большей угрозой из-за того, что не происходит деанонимизация», — отметила она.

Бокова напомнила о прошедших в конце июля и начале августа запрещенных митингах оппозиции, вылившихся в массовые беспорядки. Их предотвратили полицейские и сотрудники Росгвардии (причем трое росгвардейцев пострадали от действий провокаторов. — Прим. ФАН). После этого появились предложения о деанонимизации правоохранителей, участвующих в обеспечении безопасности на несогласованных акциях. В частности, сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии носить на форме хорошо читаемые идентификационные знаки.

Бокова заявила, что заниматься нужно заниматься не деанонимизацией росгвардейцев, а «выводом из тени» пользователей соцсетей и Интернета в целом: должен быть баланс. По словам сенатора, инциденты с участием «анонимных» росгвардейцев единичны, а вот число преступлений, совершаемых в Сети юзерами-анонимусами, демонстрирует пугающий рост.

«Это куда более значимая проблема, затрагивающая не единицы пострадавших на митингах, а сотни тысяч россиян», — подчеркнула она в комментарии ТАСС.

По ее мнению, деанонимизация всех пользователей позволит снизить число нарушений в самых разных сферах, в том числе поможет предотвратить и проведение запрещенных акций. Кроме того, парламентарий указала на то, что некоторые пользователи относятся к деанонимизации отрицательно, объясняя это вопросами личной безопасности. Однако, по ее мнению, понятие личной безопасности не следует путать с понятием личной безответственностью.