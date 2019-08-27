Макрон сообщил о предстоящем визите глав Минобороны и МИД Франции в Россию

Париж, 27 августа. Министр обороны Франции Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время отправятся с визитом в Москву. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления перед французскими послами.

По его словам, в ближайшие дни главы Минобороны и МИД Франции отправятся с визитом в Москву, где проведут ряд встреч с российскими коллегами.

«Они поедут в Москву через несколько дней, чтобы провести диалог в формате «2+2», — сказал Макрон.

Президент Франции также добавил, что Париж должен переосмыслить отношения с Москвой, так как нынешние глобальные проблемы невозможно решить без участия России. По его словам, эпоха западного доминирования в мире подошла к своему логическому завершению, поэтому новые обстоятельства требуют от Франции более гибкой политики на мировой арене.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – подчеркнул Макрон.

По его словам, Франция намерена развивать сотрудничество с Россией в космической отрасли и киберсфере. Французский лидер выразил уверенность, что Москва и Париж должны подумать о создании совместной киберстратегии.

Напомним, 22 августа президент России и Владимир Путин провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись за несколько дней до саммита G7, который прошел во французском городе Биарриц 24-26 августа. После переговоров с Владимиром Путиным Макрон заявил, что Россия является европейской страной и должна располагать надлежащим ей местом в сфере европейских ценностей.