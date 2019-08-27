Киев, 27 августа. Лидер «Радикальной партии» на Украине Олег Ляшко описал свой взгляд на итоги 100 дней президентства Владимира Зеленского. Своим мнением он поделился в Facebook.

Ляшко подвел итоги 100 дней президентства Зеленского на Украине. По мнению украинского политика, новый глава Украины на своем посту ничего не сделал, кроме попыток «сдать Кремлю в заложники сорокамиллионную нацию». Ляшко считает правление Зеленского неполноценным. Причины такого суждения он объяснять не стал. Инаугурация Зеленского прошла ровно 100 дней назад.

Напомним, выборы президента Украины прошли в два тура. По итогам первого тура президентских выборов никто из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов, во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Первый смог набрать по итогам второго тура более 73% голосов избирателей. Инаугурация нового президента Украины прошла 20 мая. Практически сразу глава украинского государства подписал указ о роспуске Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером подтвердил, что евроинтеграция и курс на вхождение в НАТО останутся неизменными составляющими внешней политики Киева.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Юнкера «за особую роль ЕС в сдерживании российской агрессии». Краткий отчет о встрече в Брюсселе появился в официальном микроблоге пресс-службы в Twitter.

Отметим, что евроинтеграция и стремление в НАТО были любимыми коньками предшественника Зеленского Петра Порошенко. Он неустанно обещал украинцам светлое европейского будущее и «приближал» ВСУ к стандартам НАТО, в частности, заменив береты украинских десантников.

Несмотря на то, что Зеленский «задекларировал» незменность курса пятого президента Украины, он успел пошутить, что считает себя «лучше Порошенко». Об этом он успел заявить, когда Юнкера спросили, не скучает ли он по старому главе украинского государства.

Ранее Зеленского обвинили в краже речи Порошенко и посоветовали нанять спичрайтера. Пресс-секретарь экс-главы Украины Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском Зеленский полностью повторил речь Порошенко, с которой тот выступал на съезде партии «Европейская солидарность».