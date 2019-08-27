Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Сыровар Лебедев объяснил, зачем скормил щуке кольцо для Бузовой

49
0 Оставить комментарий

Сыровар Лебедев объяснил, зачем скормил щуке кольцо для Бузовой

Суздаль, 27 августа. Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев скормил щуке кольцо, предназначенное для ведущей Ольги Бузовой.

Кольцо в виде скрепки, которое сыровар хотел подарить Бузовой, было изготовлено по его эскизу. Стоимость украшения составляет около 100 тысяч рублей.

Однако бизнесмен так и не смог увидеться с девушкой, а передавать подарок через третьих лиц ему не хотелось. Мужчина положил кольцо в пасть щуки и выпустил рыбу в реку Каменку недалеко от церкви Ильи Пророка.

«Наши отношения закончились. И поэтому этот подарок я решил отдать жителям Суздаля и гостям, чтобы они поймали удачу за хвост, — приводит его слова KP.Ru. — Почему щука? Это хищная рыба, у которой максимальная продолжительность жизни. О ней распространено много историй. Чего только в щуке не находят: от банок до украшений внутри».

Сыровар Лебедев объяснил, зачем скормил щуке кольцо для Бузовой

Лебедев отметил, что рыбак-счастливчик, который выловит щуку из реки, сможет не только «сделать вкуснейшие котлеты», но и «порадовать себя золотишком».

В это время главная героиня грустной, но поучительной истории Лебедева — Ольга Бузова — опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха в Индонезии, где она танцует в ночном клубе. Пользователи Сети пластику девушки не оценили и предположили, что телеведущая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или даже под действием наркотиков.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров