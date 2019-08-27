Сыровар Лебедев объяснил, зачем скормил щуке кольцо для Бузовой

Суздаль, 27 августа. Победитель шоу «Замуж за Бузову» сыровар Денис Лебедев скормил щуке кольцо, предназначенное для ведущей Ольги Бузовой.

Кольцо в виде скрепки, которое сыровар хотел подарить Бузовой, было изготовлено по его эскизу. Стоимость украшения составляет около 100 тысяч рублей.

Однако бизнесмен так и не смог увидеться с девушкой, а передавать подарок через третьих лиц ему не хотелось. Мужчина положил кольцо в пасть щуки и выпустил рыбу в реку Каменку недалеко от церкви Ильи Пророка.

«Наши отношения закончились. И поэтому этот подарок я решил отдать жителям Суздаля и гостям, чтобы они поймали удачу за хвост, — приводит его слова KP.Ru. — Почему щука? Это хищная рыба, у которой максимальная продолжительность жизни. О ней распространено много историй. Чего только в щуке не находят: от банок до украшений внутри».

Лебедев отметил, что рыбак-счастливчик, который выловит щуку из реки, сможет не только «сделать вкуснейшие котлеты», но и «порадовать себя золотишком».

В это время главная героиня грустной, но поучительной истории Лебедева — Ольга Бузова — опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик с отдыха в Индонезии, где она танцует в ночном клубе. Пользователи Сети пластику девушки не оценили и предположили, что телеведущая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения или даже под действием наркотиков.