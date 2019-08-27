Навальный привлек кандидатов в Мосгордуму кумовством и продажностью

Москва, 27 августа. Глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный продвигает на выборах в Московскую городскую думу продажных кандидатов, которые в погоне за деньгами готовы отказаться от своих убеждений.

Прежде кандидат в депутаты в Мосгордуму от КПРФ Владислав Колмагоров, будучи под покровительством Навального, объявил о снятии с выборов. Колмогоров пытался убедить сторонников, что причиной снятия послужило якобы «давление». Однако позже выяснилось, что Колмагоров был осужден на три года по статье Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата». Кандидат пытался скрыть свою судимость, однако когда об этом стало известно, Колмогоров заявил об отказе участвовать в выборах. Причину отказа кандидат не назвал.

Как отметил автор популярного Telegram-канала Ortega, вопросы вызывают и другие кандидаты, которых продвигает Навальный. Так, кандидат в Мосгордуму от 25-го округа Андрей Орел выдвигается от КПРФ. Навальный активно продвигает Орла, закрывая глаза на то, что он помощник депутата от «Единой России», а выдвижение от КПРФ – нелепое прикрытие. Кричащий о своей «оппозиционности» Навальный не чурается продвигать представителей правящей партии и агитировать своих фанатов. Помимо Орла в 25-м округе выдвигаются Дмитрий Ракитин, Денис Меркулов, Сергей Смирнов, Владислав Коцюба и Людмила Стебенкова.

«Батюшки, да это же единоросс! Помощник депутата от «Единой России», для которого выдвижение от КПРФ не более чем формальное прикрытие! Получается, что, если хорошие люди [в данном случае Валерий Рашкин] очень сильно попросят, Навальный готов агитировать своих фанатов даже за партию «Единая Россия». Отличный бизнес, Алексей», — отметил Ortega.

Не менее поразительна и история с кандидатом в Мосгордуму от 44-го округа Еленой Шуваловой, которая также представляет КПРФ. Еще недавно Шувалова была готова работать в избирательном штабе в политических интересах врио губернатора Петербурга Александра Беглова. При этом Шувалова оказалась не требовательной и просила за работу 5 млн рублей. Продажность продвигаемых Навальным кандидатов, очевидно, ценится в рядах «оппозиции». Конкурентами Шуваловой в 44-м округе Москвы станут Екатерина Нечаева, Илья Свиридов и Надежда Шалимова.

«Хотя, если так разобраться, можно, конечно, сказать, что продажная, а можно — что практичная. Вон Навальный за кусок биткоина единороссов продвигает, почему Шувалова должна вести себя иначе? Наоборот, подобное к подобному», — пишет Ortega.

Также Навальный взял под свое покровительство кандидата в Мосгордуму от 45-го округа Магомета Яндиева. Команда Навального рисует из Яндиева «кавказского правозащитника», только на деле же он — бывший министр экономического развития Ингушетии. Как отмечает Ortega, Навальному даже пришлось отказаться от своих националистических взглядов и антикавказских лозунгов. Также в 45-м округе Москвы зарегистрированы кандидаты Евгений Турушев, Валерия Касамара и Михаил Конев.

Однако наиболее показательная ситуация сложилась вокруг кандидата от КПРФ в 21-м округе Леонида Зюганова – внука лидера партии Геннадия Зюганова. Также в 21-м округе зарегистрированы кандидаты Андрей Шах, Екатерина Бородина и Вера Шевченко.

Кумовство в рядах навальнистов не стало неожиданностью. Ведь сам Навальный подал пример своим соратникам, отправив учиться в Стэнфорд и выступать в The New York Times свою дочь.

«Как известно, в прекрасной России будущего не будет никакой власти семей и силы кланов, каждый человек будет добиваться достойного положения в жизни исключительно собственным умом и талантами», — иронизирует автор.

Не удивительно, что соратники Навального, так легко отказавшиеся от своих прежних политических предпочтений, готовы причислить себя к «оппозиции». Каждому из них хочется урвать хоть кусочек отмытых через «ФБК» денег. Им остается лишь надеяться на то, что хоть часть отмытого Навальным миллиарда рублей перепадет в их руки.