ЦБ и Минфин РФ изменят систему пенсионных накоплений

Москва, 27 августа. Центральный банк России и министерство финансов готовят изменения в систему пенсионных накоплений. Об этом во вторник заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что в настоящее время разрабатывается новый законопроект, детали которого могут быть раскрыты на Московском финансовом форуме 12-13 сентября. При этом Моисеев подчеркнул, что было решено отказаться от термина «индивидуальный пенсионный капитал», передает «Царьград».

«Основная история — будет отказ от любых средств принуждения к вступлению граждан к вступлению в систему», — отметил чиновник.

Напомним, что пенсионная реформа будет проводиться в России с 2019 по 2028 годы. Она предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Исключение составят люди, занятые на тяжелых работах или вредных производствах.

По информации ЦБ, из-за людей предпенсионного возраста в России с начала года снижается количество занятых. В первом квартале текущего года по сравнению с последним кварталом 2018 года в России зафиксировано снижение занятого населения — с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек.