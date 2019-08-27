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Макрон призвал совместно с Россией думать о стратегии по космосу

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Макрон призвал совместно с Россией думать о стратегии по космосу

Париж, 27 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно совместно с Россией думать о стратегиях по космосу и киберсфере. С этим призывом он выступил на встрече с французскими послами.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы», — сказал Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Он отметил, что Парижу и Москве необходимо вместе думать и о стратегии в киберсфере. По его словам, сейчас кибератаки являются ежедневными. Президент Франции добавил, что нужно вести переговоры по вопросам кибербезопасности «без наивности» и беспрерывно пытаться вновь построить повестку доверия между странами.

Ранее Макрон заявил, что время доминирования Запада подходит к концу, и этому способствуют геополитические перемены. Он назвал Китай и Россию примером тех стран, которые вытесняют Запад с главенствующих позиций в мире.

Президент Франции также отмечал, что верит в простирающуюся от Лиссабона до Владивостока Европу и считает Россию «глубоко европейской страной». Он выразил уверенность, что между Москвой и Евросоюзом удастся выстроить систему доверия и безопасности.

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Источник: РИА Новости
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