Пьяный сотрудник СБУ устроил «сафари» на жителей черниговского села

Новая Басань, 27 августа. В центре села Новая Басань Черниговской области из автомобиля, за рулем которого был нетрезвый сотрудник СБУ, велась стрельба по людям.

О перестрелке в селе на юге Украины сообщает издание «112.UA».

Информация о разъезжающем по центру села автомобиле, пассажиры которого стреляют по прохожим, поступила в местное отделение полиции ночью. О происходящем сообщила одна из свидетельниц «ночного сафари».

Женщина рассказала полиции, что к ее компании подъехал незнакомый автомобиль марки «Шкода», из которого вышли люди и четыре раза выстрелили в их сторону. Испуганная свидетельница не смогла сообщить подробную информацию о бандитах и сказать, есть ли пострадавшие.

Прибывшие на место полицейские установили, что автомобилем управлял сотрудник СБУ, который находился в нетрезвом состоянии. Информация об остальных участниках ночной перестрелки пока не сообщается.

Представители правоохранительных органов рассказали, что на правонарушителя был составлен протокол по статье об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 10 200 гривен, сообщает издание «Фраза».

В управлении СБУ в Черниговской области отреагировали на произошедшее и заявили, что фигурант данного дела не является сотрудником регионального управления, он из Киева.

По информации издания, минувший инцидент с представителем Службы безопасности Украины не единичный. Так, в октябре 2018 года в Киеве был задержан сотрудник СБУ, который в нетрезвом состоянии устроил стрельбу на остановке общественного транспорта, а в начале 2015 года нетрезвый сотрудник СБУ протаранил три припаркованные машины.