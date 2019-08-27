В Совфеде уличили в лукавстве американского сенатора, пожаловавшегося на «отказ» в визе РФ

В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали жалобу сенатора США Рона Джонсона на то, что ему якобы отказали в получении российской визы. Во внешнеполитическом ведомстве России пояснили, что данная мера является зеркальной, то есть представляет собой ответ на действия США.

«А это называется манипуляция информацией. Он в стоп-листе, в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно», — заявили в МИД.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева, комментируя для Федерального агентства новостей претензии американского парламентария, подчеркнула, что Джонсон ведет себя крайне нагло и некорректно. Российская сторона всегда была открыта для диалога, но «западные партнеры» демонстративно игнорировали доброжелательность России.

«Представитель американской законодательной власти лукавит. Во-первых, если он заявляет о том, что намерен был прибыть в Россию для встреч и консультаций с нашими парламентариями Федерального Собрания Российской Федерации, то соответствующая заявка должна была дойти хотя бы в один из профильных комитетов. Либо в наш комитет по международным делам верхней палаты, либо в комитет Государственной думы. Никаких инициатив подобного рода не было», — говорит сенатор от Севастополя.

Она добавила, что санкции, которые были введены против российских чиновников и политиков, являются абсолютно безосновательными. Ограничительные меры Вашингтона парализуют нормальную работу международных институтов. По сути, санкции являются вмешательством во внутренние дела России, считает Тимофеева.

«Американский сенатор путает причину и следствие. Первоначально ограничительные меры были введены Соединенными Штатами Америки, вплоть до того, что представителей российского парламента не то что не допускали на территорию США для консультаций, а были введены ограничительные меры, препятствующие участию российских парламентариев в Совете Генеральной ассамблеи ООН. То есть США не просто нарушают работу на уровне парламентских комиссий, они фактически вмешиваются в деятельность международных организаций и препятствуют работе российских парламентариев на международном уровне. Эту тему мы обсуждали у себя в комитете, в частности, подобные меры были применены в отношении Константина Иосифовича Косачева. Он получил запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов и не смог принять участие в работе Генассамблеи», — возмущается российский политик.

В заключение российский парламентарий еще раз напомнила, что Джонсон не является беспристрастным и, делая подобные заявления, опирается прежде всего на столпы внешней политики Соединенных Штатов.