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Российские юниоры завоевали практически все золото на ЧМ WorldSkills Kazan

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Российские юниоры завоевали практически все золото на ЧМ WorldSkills Kazan

Казань, 27 августа. Юниорский состав сборной России завоевал практически все золотые медали на первенстве мира WorldSkills в столице Татарстана. Исключением стал норматив «Малярные и декоративные работы».

Почти все первые места в соревнованиях WorldSkills Juniors ЧМ по профессиональному мастерству достались российской команде.

Молодежные команды состязались по 13 компетенциям, в общей сложности в стартах участвовали 13 стран. Как отмечает ТАСС, два года назад в рамках 44-го первенства мира WorldSkills Abu Dhabi на юниорские состязания вышли команды всего из пяти государств. По результатам соревнований в этом году практически все золото компетенций завоевал основной состав национальной сборной России.

На прошлой неделе прошла пресс-конференция, приуроченная к открытию 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству. Главной темой мероприятия, как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, стало влияние движения WorldSkills на образовательные процессы в России.

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Источник: ТАСС
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