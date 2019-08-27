Эрдоган пригласил Путина на авиационный фестиваль в Стамбуле

Москва, 27 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина на технологический фестиваль, который в сентябре пройдет в Стамбуле. С таким заявлением он выступил во время открытия авиакосмического салона МАКС-2019.

По словам Эрдогана, авиационный фестиваль «Технофест» впервые прошел в прошлом году и собрал более 550 тысяч человек. В 2019 году мероприятие состоится с 17 по 22 сентября, организаторы ожидают более миллиона участников.

«Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина», — сказал он.

Эрдоган обратил внимание, что в Турции под лозунгом «Будущее на небесах» за последние годы многое было сделано для развития авиационной сферы. В качестве примера она привел «Турецкие авиалинии», ставшие ведущим мировым перевозчиком. Президент анонсировал также масштабное строительство аэропорта в Стамбуле, который сможет принимать у себя, согласно планам, 200 миллионов пассажиров ежегодно.

Напомним, президенты РФ и Турции в рамках МАКС-2019 ознакомятся с экспозицией выставки, а затем проведут полноформатные переговоры. Встреча Путина и Эрдогана завершится совместной пресс-конференцией.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представители Москвы и Анкары собираются обсудить на полях МАКС-2019 ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования гражданской войны на Украине.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября. На его полях будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.

Ранее президенты России и Турции поднялись по приставной лестнице к кабине Су-57 и осмотрели ее. К изучению новейшего истребителя присоединились министры обороны двух государств. После осмотра участники встречи обменялись впечатлениями от увиденного.