Премьерный полет российского лайнера МС-21-300 сняли на видео

Москва, 27 августа. Мировая премьера нового российского пассажирского лайнера МС-21-300 состоялась на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) в подмосковном городе Жуковский.

Видео демонстрационного полета уже появилось в Сети. На кадрах записи можно видеть взлет лайнера, момент набора высоты. После самолет совершил поворот в воздухе и приземлился.

Опытный пассажирский самолет МС-21-300 совершил демонстрационный полет на авиасалоне МАКС-2019. Это была мировая премьера самолета.

Жду комментарии от авторитетных экспертов в области авиастроения???? pic.twitter.com/G6hcbz7Ltw — Юлия Витязева (@Vityzeva) August 27, 2019

За полетом наблюдали прибывшие на МАКС президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Известно, что в настоящее время летные испытания проходят три опытных образца МС-21-300. Ожидается, что серийное производство будет запущено в 2021 году. Кстати, на полях МАКС представлены все три летных прототипа. Один занял свое место в статической экспозиции авиасалона. Его при желании смогут посетить все посетители выставки. Два других экземпляра примут участие в летной программе.

Напомним, работа над МС-21 была начата в 2008 году. В этом году должен подняться в воздух и четвертый экземпляр самолета. Заказчиками лайнера пока стали в основном авикомпании РФ. Среди них, в частности, «Аэрофлот», «Nordwind Airlines», «Ираэро», «Red Wings Airlines» и ряд других.