Макрон заявил о необходимости переосмыслить отношения с Россией

Париж, 27 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой.

Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции более гибкой внешней политики.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – заявил Макрон.

По словам президента Франции, нынешние глобальные политические и экономические проблемы невозможно решить без участия России. Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации Франция должна построить новые отношения с Россией.

«Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново. Каждый день необходимо делать шаги в этом направлении», — сказал Макрон в ходе выступления перед французскими послами.

Французский лидер также добавил, что Париж планирует развивать сотрудничество с Москвой в киберсфере и космической отрасли. Макрон выразил уверенность, что Франция и Россия должны подумать о создании совместной киберстратегии.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии», — сказал президент Франции.

Глава государства также добавил, что в ближайшее время министр обороны Франции Флоранс Парли и глава МИД Жан-Ив Ле Дриан отправятся с визитом в Москву, где проведут ряд встреч с российскими коллегами.