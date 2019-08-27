Путин и Эрдоган осмотрели Су-57 на МАКС-2019

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган осмотрели в ходе визита на Международный авиационно-космический салон (МАКС-2019) новейший российский истребитель Су-57.

Президенты России и Турции поднялись по приставной лестнице к кабине Су-57 и осмотрели ее. К изучению новейшего истребителя присоединились министры обороны России и Турции. После этого участники встречи обменялись мнениями от увиденного.

Путин и Эрдоган также ознакомились с истребителем Су-35, средним вертолетом Ка-62 и тяжелым вертолетом Ми-38, которые были представлены на выставке. При осмотре самолета-амфибии Бе-200 российский лидер рассказал гостю из Турции об основных характеристиках летательного аппарата.

Президенты в ходе визита на Международный авиационно-космический салон также поднялись на борт российского гражданского самолета МС-21. На борту Путин и Эрдоган ознакомились с кабиной пилотов и оценили салон новейшего российского лайнера.

На МАКС-2019 самолет президента России ранее встретили министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.