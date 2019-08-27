Гудкова вызовут на допрос в Следком по делу о незаконном мусорном бизнесе семьи

Следственный комитет по Москве вызовет Дмитрия Гудкова на допрос по делу о «мусорной мафии», которую оппозиционер создал совместно со своим отцом, бизнесменом Геннадием Гудковым. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Семейный клан» экс-выдвиженца в депутаты Мосгордумы замешан в темных делах с московскими свалками. Действуя через цепочку муниципальных предприятий, Гудковы создали филиал неофициальной продажи мусора на полигоне ТБО «Воловичи» сверх действующей нормы для захоронения отходов. Пополнение свалки наносит вред жителям плохой экологией и отвратительным запахом, однако приносит ее «держателям» доход в размере около 200 миллионов рублей в месяц, из которых более 60% уходит в карман «семейного клана» Гудковых.

Такая схема работала вплоть до 2017 года, обогащая «мусорную мафию», созданную Гудковыми. Пришедший на пост главы округа Денис Лебедев не смог договориться с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, что послужило поводом активизировать тему закрытия свалки и создания мусоросжигательного завода. Очевидно, такой расклад дел не устроил «мусорную мафию» Гудковых, рискующих потерять многомиллионный доход. Именно поэтому Дмитрий стал продвигать в общество идею «борьбы за экологию». Своей мотивацией младший Гудков представил желание помочь людям, которые будут вынуждены на время строительства завода испытывать на себе ущерб от залежей мусора. Были устроены митинги, названные Гудковым «встречей с жителями», после которых Дмитрий был задержан.

«Мусорная кормушка» клана Гудковых, прикрываемая интересами жителей, уже могла привести к трагическим последствиям. Самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший 15 августа из аэропорта в «Жуковском» в Симферополь с 234 людьми на борту, едва не потерпел крушение. Причиной этому стали попавшие в двигатель чайки, которые кормятся на московских свалках близ аэропорта. Очевидно, что ситуация требует тщательного расследования. Ведь «мусорный король» Гудков не может не понимать, что свалки наносят ущерб местным жителям, а также представляют опасность для авиаперевозок.

ФАН ранее отправлял запрос в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку деятельности семейного клана Гудковых. Обращение было зарегистрировано в СК РФ 22.08.2019 года. Аналогичный запрос был оправлен также в Генеральную прокуратуру РФ. Источник в правоохранительных органах подтвердил, что Гудков в ближайшее время будет вызван на допрос в деле о «мусорной мафии» и «кормушке» семьи Гудковых в виде нарушающей закон сети свалок.