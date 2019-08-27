Марков объяснил угрозы Туки Зеленскому неонацистской пропагандой на Украине

Неонацистская часть украинского общества мешает Владимиру Зеленскому выполнить минские соглашения и установить мир в Донбассе. Так российский общественный деятель, политолог Сергей Марков прокомментировал завуалированную угрозу украинского чиновника Георгия Туки президенту.

Так называемый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рекомендует Зеленскому искать безопасное место, поскольку, по его словам, украинцы не примут его мирный план по Донбассу. Ему советуют использовать более радикальные методы в урегулировании ситуации в Донбассе, как это ранее делал Петр Порошенко. В противном случае население Украины будет связывать с поражением установление мира в Донбассе «на условиях Зеленского». В результате реализации минских договоренностей Украине якобы придется навсегда забыть о Крыме, интеграции в Европейский союз и Североатлантический альянс. Гражданская война в Донбассе не закончится, поскольку мир в регион может прийти «исключительно с возвращением государственного суверенитета», добавил Тука.

Марков, комментируя заявления Туки отмечает, что для Зеленского важны минские соглашения. Политолог рассказал, как мнение украинцев о способах урегулирования в Донбассе может измениться.

«Частью минских соглашений является денацификация режима. Донбасс не станет частью Украины, пока военные преступники в политической элите страны не будут удалены от власти. Это тоже интерес Зеленского. Эта модель будет поддержана абсолютным большинством граждан, которые за это проголосовали. Однако часть украинского общества это не поддержит в связи с тем, что она настроена ультранационалистическим и даже неонацистским образом. Эту часть украинского общества представляет Тука. Нельзя также забывать, что украинские неонацисты не такие настоящие, как выдают себя. Большинство из них — фашисты на зарплате», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, такие ведомства, как СБУ и МВД Украины помогают поддерживать радикальные организации в стране, указывает политолог. Как только эти ведомства прекратят это делать, то количество представителей радикальных организаций на Украине значительно уменьшится.

«Как только человеконенавистническая и неонацистская пропаганда будет убрана с украинского телевидения, то общественная поддержка неприятия минских соглашений резко уменьшится. Сейчас Тука выражает интересы 25 процентов населения Украины. В случае нормализации режима на Украине точку зрения Туки будет разделять маргинальные слои населения в соотношении 5–7 процентов», — сообщил собеседник ФАН.

В июле текущего года шестой глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей Киева является прекращение гражданской войны в Донбассе. Он отмечал, что огонь на юго-востоке Украины необходимо остановить.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, заявили о независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает республики Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».