СКР возбудил новое дело против Абызова

Москва, 27 августа. Новое уголовное дело возбудили против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил во вторник журналистам представляющий интересы экс-политика адвокат Сергей Дрозда.

По словам юриста, речь идет о статье о незаконной предпринимательской деятельности. Так, новое дело объединили в одно производство с делом о мошенничестве, передает РИА Новости.

Как отметил Дрозда, следователи подозревают Абызова в том, что в период работы министром он принимал участие в деятельности коммерческих организаций, пишет «Ридус».

По мнению адвоката, новое производство призвано поддержать аргумент, что арестованное имущество соразмерно тем денежным средствам, которые Абызов мог получить нелегальным путем, сообщает НСН.

Накануне следователь по делу заявил, что во время расследования арестованы активы на общую сумму 27 миллиардов рублей.

Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, он с единомышленниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014 год украл у нескольких предприятий четыре миллиарда рублей и вывел средства за в офшоры. Абызов вину не признал, в настоящее время он находится в следственном изоляторе.