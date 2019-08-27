Болтон встретится с Лукашенко после визита на Украину

Вашингтон, 27 августа. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершит визит в Белоруссию и встретится с президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщили в администрации белорусского лидера.

Ожидается, что переговоры между лидерами двух стран состоятся не раньше четверга. Точной даты пока нет.

В настоящее время Болтон находится с визитом на Украине. Отметим, что помощник американского президента станет самым высоким американским политиком, который прибудет в Минск с официальным визитом. А уже в следующем месяце, как сообщают американские СМИ, Белоруссию посетит заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.

Отметим, что отношения между Вашингтоном и Минском обострились в 2008 году, когда Соединенные Штаты ввели против Белоруссии санкции за нарушения прав человека, а та в свою очередь отозвала посла.

Однако в последние годы отношения между двумя странами стали постепенно налаживаться благодаря участию Белоруссии в процессе урегулирования украинского кризиса. Республика предоставила переговорную площадку, где вот уже пять лет дипломаты пытаются положить конец затянувшейся гражданской войне на Украине. Здесь же были подписаны знаменитые минские соглашения — комплекс документов, которые описывают алгоритм урегулирования вооруженного конфликта.

Однако переговоры зашли в тупик, поскольку украинская стороны отказывается выполнять взятые на себя обязательства. С 2015 года, когда был подписан «Минск-2», Киев не реализовал ни одного пункта из соглашения. На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости достижения прогресса в минском процессе.