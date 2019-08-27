Власти Ливана попросили РФ помочь избежать эскалации напряженности с Израилем

Москва, 27 августа. Глава правительства Ливана Саад Харири во вторник в телефонной беседе с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым попросил Москву помочь не допустить эскалации напряженности между Ливаном и Израилем. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства России.

В связи с инцидентом с израильскими беспилотниками над Бейрутом в прошедшее воскресенье ливанский премьер обратился с просьбой к России использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации в отношениях Тель-Авива и Бейрута, говорится в сообщении МИД России.

Российская сторона заявила о важности поддерживать суверенитет, независимость, территориальную целостность Ливана.

«Этой принципиальной линии Москва последовательно придерживается как в Совете Безопасности, так и в контактах со странами региона», — следует из сообщения внешнеполитического ведомства.

Ранее командование ВС Ливана сообщило, что в ночь на воскресенье в небо над Бейрутом вторглись со стороны побережья два израильских беспилотных летательных аппарата. Один из них упал, не причинив никакого вреда, другой дрон взорвался в воздухе.