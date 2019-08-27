Успенская обратилась за помощью к испанским врачам

Москва, 27 августа. Известная певица Любовь Успенская призналась, что шумному отдыху предпочитает оздоровление организма, к примеру, в испанском городе Марбелья, где она проводит каникулы уже не первый год и обращается за помощью к местным врачам.

По словам артистки, на этом курорте ее привлекают комфортная температура воздуха и отсутствие «убивающей» ее жары. Плюс в Марбелье прекрасная инфраструктура и профессиональные медики, у которых Успенская и проходит курсы оздоровления.

Исполнительница посетовала, что в России из-за напряженного рабочего графика у нее не хватает времени на сон, нормальное питание и посещение врачей, поэтому она восстанавливается в отпуске. Так, 65-летняя звезда в Испании вылечила давно беспокоивший ее зуб, сделала отбеливание, посетила несколько сеансов массажа и офтальмолога и прошла гастроскопию.

«Давно беспокоил зуб, а к стоматологу никак не успевала, поэтому принимала тонны обезболивающих», — добавила она.

На отдыхе певице, по ее словам, удается нормализовать сон и режим питания. Помогают восстановиться ей также долгие прогулки по набережной.

«Никогда не любила отдых, связанный с тусовкой, — и так от этого устаю, — объяснила звезда. — Здесь веду закрытую жизнь (...) Нужно набраться сил».

Ранее Успенская раскрыла фанатам свой «секрет красоты» и естественности. По словам артистки, одним из главных правил по уходу за собой, на ее взгляд, является избегание прямых солнечных лучей, которые делают кожу «старой» и сухой. Успенская считает, что это правило актуально для всех женщин после 30 лет.

Однако слова о естественности поспешила высмеять скандальный блогер Лена Миро. Она заявила, что словосочетание «Люба Успенская» у нее ассоциируется с выражением «плохая пластическая хирургия». Миро всерьез считает, что певице следует обратиться за помощью к специалистам психиатрической больницы.