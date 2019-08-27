Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом открыл выставку МАКС-2019. Российский лидер поприветствовал гостей и участников авиакосмического салона.

Владимир Путин отметил, что рассчитывает на интерес Реджепа Тайипа Эрдогана и турецких партнеров к достижениям российского авиапрома и техническим возможностям ВКС РФ.

«Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует слова главы государства ТАСС.

Президент России отметил, что Москва высоко ценит внимание международной общественности к МАКС.

«Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны и уникальных традиций самолетостроения, что позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли», — отметил российский лидер.

Он добавил, что перспективы в сфере авиастроения во многом зависят от международной кооперации, взаимодействия конструкторов и ученых, а также эффективного использования производственных площадей. Он отметил, что Москва заинтересована в укреплении позиций МАКС как авторитетной площадки сотрудничества и делового общения.

Владимир Путин обратил внимание гостей, что на авиакосмическом салоне в Жуковском можно ознакомиться с продукцией авиационных предприятий разных стран мира, в том числе Китая, который является партнером МАКС-2019. Российский лидер отметил, что в этом году на выставке также будут представлены перспективные разработки для беспилотных комплексов, малой и деловой авиации, а также проекты в сфере гражданского авиастроения. Речь идет о самолете МС-21 и вертолетах Ми-38 и Ка-62.

Владимир Путин добавил, что экспозиция легендарных советских самолетов, которая представлена на МАКС, не должна оставить гостей мероприятия равнодушными. Он отметил, что многие из этих исторических экспонатов были найдены в местах боев Великой Отечественной войны и снова поставлены на крыло. Также российский лидер рассказал о летной программе мероприятия, которая включает в себя выступления пилотажных групп и демонстрационные полеты новейших образцов авиации.