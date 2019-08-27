Названы профессии, которые могут исчезнуть в России

Москва, 27 августа. Ректор Многоуровневого центра профессионального образования Борис Берлянд назвал профессии, которые могут исчезнуть в будущем из-за невостребованности.

Ранее стало известно, что около 15 миллионов россиян рискуют остаться безработными из-за падения спроса на их профессии. Берлянд подтвердил, что некоторые профессии действительно находятся в зоне риска. К таким примерам он отнес переводчиков и синхронистов.

«Сейчас все больше людей самостоятельно изучают языки и свободно на них разговаривают, особенно молодые люди, — приводит его слова «Вечерняя Москва». — Причем профессия осталась, но сейчас мы наблюдаем переизбыток специалистов по этому профилю».

В это же список эксперт внес экономистов и юристов. Он пояснил, что обучение по этим специальностям предлагает практически каждый вуз в России, даже технический. Из-за высокой конкуренции на рынке и слишком общих знаний выпускников люди рискуют остаться без работы.

Берлянд также отметил, что работу, связанную с тяжелым трудом, все чаще поручают робототехнике. Становится невостребованной и профессия диспетчера из-за появления роботизированного автоответчика.

«Сейчас автоматизируются очень многие процессы, даже распознавание голоса, так что постепенно спрос на сотрудников, не имеющих специальной, узкой квалификации, снижается», — констатировал он.

При этом научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ имени Ломоносова Риорита Колосова заметила, что исчезновение профессий не будет внезапным явлением — это постепенный процесс.

«Знаете, есть такой забавный факт, — обратила она внимание. — За последние, кажется, 50 лет действительно исчезла только профессия лифтера. Хотя даже их ради статуса оставляют у себя некоторые дорогие отели».

Она посоветовала людям всех профессий повышать квалификацию, чтобы оставаться востребованным специалистом.