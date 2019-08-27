В Совфеде отреагировали на решение ЕСПЧ о компенсации родственникам Магнитского

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить родственникам аудитора Сергея Магнитского компенсацию морального вреда в размере 34 тысяч евро. Это решение прокомментировал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Судьи ЕСПЧ постановили, что условия содержания Сергея Магнитского в тюрьме подпадают под статью Европейской конвенции о правах человека, запрещающую пытки, а потому российское государство должно выплатить матери и вдове аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Management компенсацию морального вреда в размере более 2,5 млн рублей по нынешнему курсу.

Одновременно суд в Страсбурге отклонил жалобу родственников Сергея Магнитского на произвольный характер лишения его свободы. ЕСПЧ признал, что задержание Магнитского и его арест полностью «соответствовали установленным конвенционным требованиям».

«Я не читал постановление ЕСПЧ, обязывающее Россию выплатить 34 тысячи евро родственникам Сергея Магнитского, поэтому комментировать его было бы неправильно. Нужно почитать, где они там пытки нашли, что за пытки. Это должно быть перечислено. Но я точно знаю, что нынешний состав ЕСПЧ избран без участия России, поскольку мы были лишены права выбора судей. А потому объективность сегодняшнего правосудия в отношении России вызывает у меня много вопросов. Мы не знаем, кто нас судит, насколько эти люди профессиональны и беспристрастны», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Андрей Климов.

Парламентарий подчеркнул, что фамилия Магнитского здесь ни при чем. Вопрос в том, можно ли доверять такому суду.

«Правосудие не может быть выборочным. И тут не важно — Иванов или Магнитский. Важно, кто вершит правосудие. Это судьи, избранные без России. Нас тогда незаслуженно отстранили от процесса избрания судей ЕСПЧ. Теперь нам приходится все это принимать к сведению, потому что мы остаемся в Совете Европы. Но это печальная история, которая говорит о том, что справедливости в Страсбурге немного, и что нас судят люди, которых мы не уполномочивали нас судить», — добавил Андрей Климов.

Напомним, аудитор Hermitage Capital Management был арестован по обвинению в мошенничестве с налогами и скончался в «Матросской тишине» примерно через год после задержания. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс. Ею воспользовались США и Канада, приняв «Закон Магнитского», нацеленный против граждан РФ.