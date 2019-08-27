Алтайский депутат объяснил выступление Урганта и C. C. Catch на своем юбилее

Алтай, 27 августа. На свои семейные торжества депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Владимир Попов пригласил известного телеведущего Ивана Урганта и звезду «Ретро FM», немецкую исполнительницу C. C. Catch. Пышные праздники депутата стали предметом активного обсуждения в соцсетях.

Семейные праздники Владимир Попов привык отмечать широко, доказательством тому служат известные гости событий. Общественности стало известно, что в июле на свое 60-летие краевой депутат пригласил Ивана Урганта, а на юбилей жены, прошедший на днях, звезду «Ретро FM» из Германии C. C. Catch, сообщают SM News.

За депутата можно было бы порадоваться, но жители Алтайского края радость не разделили.

Декларационные скандалы вокруг группы депутатов из Бийска и Барнаула в Алтайском крае привели к росту недоверия граждан к тем, кто любым способом пытается сохранить свои депутатские корочки и привилегии.

Людей возмущает не столько уровень благосостояния отдельных представителей законодательной власти, сколько их попытки скрыть свои реальные доходы, высокий уровень которых вполне может быть связан с неуплатой в полной мере налоговых отчислений в бюджет.

На фоне таких финансовых скандалов общественность узнала о пышных праздниках депутата Владимира Попова с участием вип-звезд.

Дело в том, что в 2018 году Попов со своей супругой задекларировал доход, приблизительно составляющий 1,5 млн рублей. В то время как услуги российского шоумена за праздничный вечер (по неофициальным источникам) стоят около 5 млн. рублей, а концерт немецкой исполнительницы Каролины Мюллер (Си Си Кетч) — около 30 тыс. евро, что в переводе в рубли составит приблизительно 2.2 млн.

Очевидные несостыковки доходов и расходов Попова заставили депутата оправдывать выступления суперзвезд. Так, присутствие на своем юбилее Ивана Урганта депутат объяснил личной дружбой с телеведущим, а выступление C. C. Catch и вовсе обосновал родственными связями с певицей, которая, по словам Попова, приходится ему двоюродной сестрой.