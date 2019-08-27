МИД РФ отреагировал на угрозы США в адрес участников выставки в Дамаске



Москва, 27 августа. Призывы США игнорировать Дамасскую международную ярмарку под угрозой санкций является самым настоящим блокированием усилий властей САР восстановить свою страну, считают в МИД РФ.

Такие призывы были опубликованы ранее на сайте американской дипмиссии в Сирии. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Штаты продолжают неприкрытое блокирование усилий Дамаска по преодолению кризиса в республике, а это прямо противоречит решениям международного сообщества по Сирии, включая и резолюцию Совбеза ООН. Более того, такие призывы наносят ущерб территориальной целостности и суверенитету арабской страны.

Накануне угрозы США прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, это известная риторика, которую Штаты используют в отношении не только Сирии, но и других стран, где власти «не пляшут под чью-либо дудку». При этом, как подчеркнул Лавров, совсем иначе ведет себя Вашингтон на Восточном берегу Евфрата. Там США наоборот активно призывает своих союзников «восстанавливать нормальную жизнь». По мнению главы МИД РФ, такой подход Белого дома просто неприемлемый.

Напомним, 61-я Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента САР Башара Асада. Мероприятие откроется с 28 августа по 6 сентября 2019 года в столице Сирии. Свою работу она возобновила в 2017 году после пятилетнего перерыва. Ключевыми областями взаимодействия с другими странами обозначены разведка и добыча нефти, фосфатов и газа, энергетическое машиностроение и электрооборудование, сельское хозяйство и многие другие сферы.