Расследователи Навального организовали фабрику политического компромата в Петербурге

Обнаруженная в Санкт-Петербурге подпольная редакция по подготовке фейковых материалов может принадлежать структурам Алексея Навального. Блогер не первый день пытается дискредитировать известных губернаторов, министров и других чиновников в преддверии единого дня голосования.

Фабрика подложного компромата

Днем ранее один из петербуржцев, вернувшийся из длительной командировки, обратился в полицию с заявлением о взломе своей квартиры в доме № 73 на Краснопутиловской улице. Сотрудники правоохранительных органов, реагируя на сообщение о преступлении, подозревали обычную кражу или проникновение бездомного. Однако к удивлению полицейских оказалось, что жилище использовали неизвестные для реализации теневых политтехнологий в преддверии выборов, сообщило издание Neva.today.

Позднее подробности дела опубликовало издание «Версия на Неве». По словам источника СМИ в полиции, квартира была переоборудована в подпольную редакцию, где неизвестные занимались сбором данных на высокопоставленных политиков и бизнесменов, а также написанием заказных компрометирующих статей для последующего размещения в СМИ. Преступники использовали широкий арсенал для получения сведений, и есть все основания полагать, что за фигурантами фейковых материалов велась незаконная слежка. Об этом говорят итоги обыска.

В квартире были найдены, компьютеры, списки и фотографии политиков, заготовки псевдорасследований, дорогие фотоаппараты, видеокамеры, компактные камеры для слежки, часы с возможностью записи роликов и аудио, дроны и многое другое. Нелегальные политтехнологи использовали все возможности, чтобы выявить финансовые активы, любовные связи, криминальные связи интересующих их лиц. Однако обнаруженные заготовки статей явно указывают на то, что правда не всегда интересовала «писателей». Если компромат найти не удавалось, в ход шли подложные факты и выдумки. Главной целью теневых технологов являлось создание правдоподобного с виду «журналистского материала».

На фейковые материалы подпольной фабрики обратило внимание издание «Невские Новости», которое назвало политиков, в отношении которых, могли быть написаны статьи. Журналисты назвали врио Челябинской области Алексея Текслера, мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

Судя по фотографиям из подпольной фабрики фэйков, сейчас их создатели переключились на петербургскую повестку. Как утверждают в правоохранительных органах, в квартире было много материалов про врио губернатора Северной столицы Александра Беглова, вице-губернаторов, депутатов ЗакСа. Скорее всего фэйки о них еще находятся в стадии разработки и пока еще не выходили, либо должны выйти прямо перед днем выборов.

«Грязные следы в Сети»

Мы провели собственное расследование и, основываясь на имеющихся материалах в СМИ, данных от правоохранительных органов, анализе поисковых систем, нашли несколько статей в Сети, которые принадлежат подпольной фабрике «фейкометов». На нескольких ресурсах действительно были опубликованы лжематериалы о врио Челябинской области Алексее Текслере, мэре Иркутска Дмитрии Бердникове, врио губернатора Курской области Романе Старовойте.

Все материалы объединяет несколько общих признаков, указывающих на «петербургскую редакцию». Во-первых, они выпущены практически в одно время. Во-вторых, фигуранты статей являются высокопоставленными чиновниками и членами «Единой России», готовящимися к выборам 8 сентября. Статьи имеют одинаковый принцип построения и «дискредитации»: подтасовывались реальные факты из биографии с вымышленными для придания тексту правдоподобности. Серьезную долю в тексте составляли ложные и бездоказательные сведения о коррумпированности, аморальности и наличии любовников. Например, Бердникова и Старовойта по одной схеме обвиняли в половых связях со своими помощницами.

Активно использовались различные неподтвержденные слухи и формулировки в духе «был фигурантом». Такое словосочетание позволяет «замазать» в чем-угодно, подробностей никаких не дает. Был ли человек свидетелем, подозреваемым или кем-то еще в процессе следствия - не ясно. Все это должно было вызвать отвращение избирателей к кандидатам.

Романа Старовойта обвинили в создании «преступного синдиката» путем назначения на управляющие должности в свое окружение ряда политиков якобы с сомнительной репутацией. Примечательно то, как изложили факты из биографии председателя комитета по имуществу Курской области Игоря Куцака. «Расследователи» использовали устаревшие данные о злоупотреблении помощником Старовойта алкогольными напитками и припомнили случай с составлением административного протокола за езду в состоянии опьянения. Однако к этому факту добавили фейк о том, что Куцак в 2015 году сбил женщину на пешеходном переходе, а потом якобы выплатил компенсацию, чтобы замять скандал. О подложности этого факта говорят следующие обстоятельства: ФИО пострадавшей не указаны, равно как и обстоятельства дела.

Отсутствуют свидетельства обращения в больницу и документальные подтверждения передачи данных из медицинского учреждения в полицию. А такие сведения обязательно должны присутствовать и предоставляться при обвинении в подобном преступлении. Однако расследователи не озаботились доказательствами. Они просто сыграли на негативном человеческом восприятии к пьяным за рулем. Отметим еще одни немаловажный факт. Пять лет назад отношение к езде в нетрезвом виде было намного мягче, чем сегодня. Это проявлялось и в законодательстве. Существовали нормативы, допускающие небольшое количество алкоголя в крови. Небольшое превышение норм не каралось жестко по закону.

Первого заместителя Бориса Смирнова обвинили в замятии уголовного дела по 286 статье УК РФ, хотя дело было закрыто вполне законно. Кроме того, женатого Старовойта уличили якобы в половых связях со своей помощницей Екатериной Харченко. Интересен тот факт, что эти доводы были изложены на основе слухов. Логика псевдорасследователей ясна: если молодая и симпатичная – значит любовница. Никаких фактов, фотографий, интервью, роликов предоставлено не было.

По такой же логике дискредитировали мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Его обвинили в давлении на бизнес, казнокрадстве, использовании административного ресурса для продвижения своих сторонников во власть и половых связях со своей ставленницей, руководителем аппарата администрации Иркутска Маргаритой Ли. По мнению жуликов из «теневой редакции», если политик принадлежит к «Единой России», значит точно коррупционер. Легко обвинять в чем угодно.

Такая же схема была использована в создании компрометирующего материала в отношении врио Челябинской области Алексея Текслера, которому вменили взяточничество, крах крупнейшей финансовой структуры региона «Челябинскинвестбанка» и наличие элитной недвижимости в Москве. Также Текслера заподозрили в сексуальны связях с начальником пресс-службы администрации региона Марией Хворостовой. И в очередной раз нет ни одного конкретного факта, интервью, фото, статьи в СМИ или чего-то еще, подтверждающего обвинения.

Между тем, сами статьи весьма скандального содержания и скорее всего нашли свою публику. Но с учетом того, что их на данный момент пока еще не распространяли в соцсетях, значит такие «расследования» вполне могли быть «закладками» на будущие разоблачительные ролики и публикации.

«Дорожка из зернышек» к Навальному

Стоит задаться вопросом: кому сегодня выгодно компрометировать членов «Единой России» в преддверии единого дня голосования? И если подумать, то единственным человеком, агрессивно выступающим против партии власти является блогер Алексей Навальный.

Он не первый день пытается дискредитировать «ЕР», публикуя фейковые расследования в YouTube и на собственном сайте. Также он активно раскручивает проект «Умное голосование», основной целью которого является продвижение во власть кого угодно, кроме членов «Единой России».

О принадлежности петербургской фабрики к структурами Навального говорит несколько фактов. Во-первых, псевдорасследования начали массово выходить после того, как блогер покинул спецприемник, где отбывал свой 30-суточный административный арест. Во-вторых, Алексей ранее угрожал политикам выпуском своих расследований. Два этих события совпали с появлением в Сети фейковых расследований.

Учитывая это, становится очевидным, что Алексей Навальный в преддверии единого дня голосования 8 сентября решил нанести удар по партии власти, чтобы понизить их электоральную поддержку. Впрочем, структуры блогера также могли исполнять политический заказ в рамках нечестной борьбы перед выборами за деньги. На этом их уже ловили как правоохранители, так и журналисты. Вспомнить хотя бы фабрику троллей Навального из московского Марьино. Там тоже все происходило в обычной квартире. Совпадение? Мы так не думаем.