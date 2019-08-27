Назвавший Россию «ордой» украинский эксперт сел в лужу в эфире у Соловьева

Москва, 27 августа. Украинский политолог Вячеслав Ковтун сел в лужу в программе Владимира Соловьева, когда попытался доказать, что Россия была и остается «ордой». Для этого эксперт сделал экскурс в историю и заявил, что «Русь златоглавая» появилась 750 лет назад в качестве улуса сына Чингисхана Джучи.

Ковтун утверждает, что именно благодаря монгольско-татарскому нашествию разрозненные русские города стали единым государством. При этом он неожиданно пришел к выводу, что Россия с тех пор так и осталась «ордой», а Украина стала «европейской».

Соловьев сразу же уточнил, где в это время была Украина, и Ковтуну пришлось признать, что она была частью русских княжеств и «временно проиграла орде, сражаясь за европейскую идентичность».

Второй вопрос Соловьева, который поинтересовался, кто из русских князей в то время был украинским и считал себя таковым, тоже разоружил иностранного гостя. Политолог признался, что таких свидетельств нет.

Ведущий закончил этот спор финальным аргументом, когда напомнил, что Киев пытается записать в украинки королеву Франции Анну Ярославну, хотя та ни разу не причисляла себя к этой национальности. Ковтун в ответ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон сам называл Анну «киевской».