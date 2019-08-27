Укус комара обернулся для британки остановкой сердца и комой

Лондон, 27 августа. Жительница британского города Дагенхем, расположенного в графстве Эссекс, впала в кому из-за укуса комара.

Случай с 25-летней Ким Робинсон произошел во время ее поездки в Лондон. На следующий день после укуса насекомого девушка ощутила острую боль в лодыжке, однако не придала этому большого значения и не обратилась за помощью.

Со временем воспаление обострилось, Робинсон стала с трудом ходить и периодически теряла сознание. Тогда британка сообщила о произошедшем медикам, которые диагностировали некротический фасциит — бактериальную инфекцию. Врачи порекомендовали девушке согласиться на срочную операцию, чтобы сохранить ногу.

Как пишет «Газета Кемерова», у Робинсон развился сепсис. Во время операции состояние легкого девушки ухудшилось, что обернулось остановкой сердца. Медикам пришлось ввести британку в искусственную кому, которая продолжалась почти неделю.

После того, как девушка вернулась в сознание, врачи провели еще одну операцию и пересадили кожу на ноге. Пациентку выписали, она хорошо себя чувствует, однако после инцидента ей пришлось заново учиться разговаривать и ходить.

«Я очень жалею, что не сразу обратилась к врачам», — цитирует Робинсон «Вечерняя Москва».

Ранее американские ученые рассказали о разработанном ими новом эффективном препарате, который позволит защититься от укусов комаров. Оказалось, что специалисты создали специальное вещество, похожее на духи, которое помогает снизить обоняние насекомых и отключать их рецепторы. Эксперты указали, что разработку можно использовать в качестве основы для изготовления новых средств против комаров.

При этом ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке смогли заблокировать сигнал голода у комаров и снизить их аппетит.