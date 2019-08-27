Украинские спортсмены потребовали от националистов свернуть плакат «Смерть России» в Киеве

Киев, 27 августа. Инцидент на фестивале «Спорт для всех», где украинские националисты попытались развернуть плакат «Смерть России», в течение нескольких дней обсуждают в Киеве. Действия радикалов вызвали возмущение спортсменов.

Отмечается, что конфликт начался под Аркой дружбы народов в центре украинской столицы. Мужчина обратился к националистам, которые держали плакат с надписью: «Смерть России», с требованием убрать постер. После отказа спортсмен предпринял попытку отобрать транспарант. Многие участники фестиваля пришли к нему на помощь, передает «ПолитНавигатор».

«Вся площадь арендована министерством молодежи и спорта под спортивный праздник. Спорт не имеет границ», — скандировал один из организаторов мероприятия.

Однако националисты, которых активно поддерживали «ветераны АТО», игнорировали все заявления организаторов. Националисты кричали, что «Россия — их враг».

Спортсмен пытался вразумить агрессивно настроенных людей, отмечая, что дети украинцев ездят на соревнования в Россию, где выигрывают медали.

К счастью, драки удалось избежать, но националисты решили продолжить спор в Сети. Радикалы объясняли действия спортсменов-соотечественников тем, что в противном случае последние не смогут участвовать ни в каких стартах в РФ.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году после начала гражданской войны в Донбассе и присоединения Крыма к России.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, на котором подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Украина с этим не согласилась и продолжает считать Крым своей территорией.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась в апреле того же года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк не захотели подчиняться незаконному правительству и объявили о независимости. Ситуацию пытаются урегулировать на минской площадке во время встреч контактной подгруппы, но Киев нарушает минские договоренности и обстреливает республики Донбасса.