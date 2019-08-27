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Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019

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Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган прилетели на 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Самолет Путина приземлился на площадке авиасалона. Президента России на МАКС-2019 приветствовали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

Ранее на «Жуковском» совершил посадку лайнер Эрдогана. Президенты примут участие в церемонии официального открытия авиасалона, ознакомятся с экспозицией выставки, а затем проведут полноформатные переговоры. Встреча глав России и Турции завершится совместной пресс-конференцией.

Путин и Эрдоган прилетели на МАКС-2019

Ранее Песков обратил внимание, что представители Москвы и Анкары собираются обсудить на переговорах на полях МАКС-2019 ситуацию в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования гражданской войны на Украине.

Ранее первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры России Анна Кротова рассказала о подготовке столицы и Подмосковья к Международному авиационно-космическому салону.

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