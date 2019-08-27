Эрдоган едет к Путину, пытаясь остановить наступление армии Сирии в Идлибе

События в Сирии — и прежде всего, военная кампания, которую ведет Сирийская арабская армия в оккупированной террористами провинции Идлиб, — станут главной темой на встрече российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что идлибская зона деэскалации, где идут бои, остается зоной ответственности Анкары в соответствии с сочинскими договоренностями.

События последних недель показали, что Турция не готова с легкостью отступиться от Идлиба — сирийская провинция интересует Анкару далеко не только как «зона ответственности». Фактически долгие годы Турция пыталась создать на территории Идлиба «другую Сирию» — без Дамаска, без Башара Асада, — а потом потеряла контроль над многочисленными террористическими группировками, которые слетелись в идлибскую зону деэскалации и вскоре принялись жрать друг друга, как пауки в банке.

По итогам войн, которые кипели в 2016 году, Идлиб подмяли под себя наиболее злобные и агрессивные «пауки» — террористы запрещенной «Джебхат ан-Нусры1», которые вскоре переименовали свою структуру в «Хайят Тахрир аш-Шам». «Умеренная оппозиция», которую Турция долго пестовала в Идлибе, фактически прекратила оказывать существенное влияние на события — главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани последовательно применял «умеренных» боевиков в качестве пушечного мяса (пускай зачастую довольно агрессивного и боевитого).

Теперь Турция оказалась в куда более сложном положении — раньше можно было просто делать хорошую мину, поставляя «оппозиции» тяжелое вооружение и бронеавтомобили (официально Турция поддерживала только «умеренную оппозицию», однако в итоге они попадали в руки террористов «Ан-Нусры») — однако теперь турецкие военные сами оказались в осаде САА. Наблюдательный пункт №9 в Муреке окружен сирийской армией, а неподалеку расположились российские наблюдатели — следят, чтобы турков случайно не «обидели» какие-нибудь горячие головы из САА. Удар на пути следования турецкого военного конвоя, который следовал в Хан-Шейхун, наглядно показал — Дамаск настроен решительно.

В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган заявил, что действия Сирийской арабской армии — на территории Сирии, против террористов, а не турков, — являются «очень серьезной угрозой для национальной безопасности Турции». Очевидно, что в Анкаре считают именно Кремль «ответственным» за проблемы в Идлибе. Тем временем сами джихадисты «Тахрир аш-Шам» рассказывают, что потерпели поражение под Хан-Шейхуном именно из-за Турции — мол, «Эрдоган запретил проводить ответные операции против САА и открывать новые фронты», и «не поставила в Хан-Шейхун установки ПТУР».

В ближайшие дни все действия Турции будут направлены на то, чтобы максимально затормозить продвижение Сирийской арабской армии в Идлибе, уверен военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. В беседе с Федеральным агентством новостей он назвал главную цель и заботу президента Эрдогана.

Борис Рожин напомнил — встреча Путина и Эрдогана должна была состояться в сентябре, и не в Москве, а в Анкаре. Однако ход событий заставил турецкого лидера попросить о срочном «матче на чужом поле».

«Эрдоган едет в Москву, чтобы попытаться остановить наступление армии и определить какую-то новую линию разграничения, в рамках которой Турция возьмет на себя новые обязательства по контролю над боевиками (однако, как мы видели, большую часть боевиков в Идлибе Анкара не способна контролировать — не может или не хочет)», — напомнил эксперт.

Потеря Анкарой контроля над происходящим в идлибской зоне деэскалации — большая проблема для турецкой стороны. Вероятнее всего, коллеги-гаранты из России и Ирана уже не раз «отчитали» Эрдогана за промахи.

«Один из ключевых вопросов, которые будут решаться на встрече Путина и Эрдогана — а что делать с террористами «Ан-Нусры» и других группировок, которые не намерены соблюдать никакие договоренности. Как Эрдоган намерен предлагать Путину какие-то договоренности, которые бы могли приостановить действия против таких групп? — отметил Борис Рожин. Я думаю, что речь будет идти о выстраивании новых разделительных линий, в рамках которых не будет идти речь о потере Маарет ан-Нумана и Джиср аш-Шугура (как минимум). Не обязательно, что Москва пойдет Эрдогану навстречу. Тем более учитывая, что заключенные год назад договоренности Турция выполнила в лучшем случае на 20%. Однако в Кремле могут и пойти в очередной раз навстречу Эрдогану — у Москвы далеко идущие планы, касающиеся использования противоречий между США и Турцией. Возможно, будут сделаны уступки — в обмен на что-то другое».

Важно, что Турция не станет насыщать Идлиб своими войсками — уже очевидно, что наблюдательные пункты не могут существенно изменить ситуацию. Однако главной целью Анкары и Эрдогана лично остаются предстоящие переговоры по будущей конституции Сирии.

«Турция будет всячески затягивать этот процесс, поскольку хочет подойти к началу переговоров о новой конституции Сирии с более-менее приличными позициями в Идлибе, которые потом можно будет разменивать на политические договоренности и влияние в послевоенной Сирии. А вот текущая ситуация Турцию совершенно не устраивает — Асад усиливается, его войска возвращают все больше территории, боевики как переговорный элемент ослабляются с потерей территории. Все страны, которые контролируют группировки боевиков, способны через них влиять на послевоенное будущее Сирии, — напомнил военный эксперт. — Приезд в Москву, таким образом, является частью попыток затянуть ситуацию».

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сроки запуска конституционного комитета Сирии. Предположительно, переговоры должны начаться уже в сентябре — и в этом случае и Эрдоган, и САА должны действовать очень быстро, чтобы постараться укрепить свои позиции прежде, чем будет определяться будущее страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.