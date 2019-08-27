Начался второй этап поставки элементов С-400 в Турцию

Анкара, 27 августа. Начался второй этап поставки элементов российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом сообщили в турецком министерстве обороны.

«Сегодня начались поставки элементов второй батареи ЗРК С-400. Самолет прибыл из России на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

О том, что поставка элементов российских ЗРК начнется 27 августа, ранее сообщил глава министерства обороны Турции Хулуси Акар. Две недели назад он заявлял, что полностью второй этап поставки С-400 завершится в августе-сентябре 2019 года, передает «Ридус». Первый этап поставки элементов российских ЗРК в Турцию прошел в июле 2019 года.

Напомним, контракт на поставку С-400 Турции был подписан еще в 2017 году. Стоимость всех ЗРК, которые доставят в Анкару, составит 2,5 миллиарда долларов.

Отметим, что из-за соглашения РФ и Турции США попытались оказать давление на Анкару. В Вашингтоне заявили, что в случае закупки Анкарой российских ЗРК исключат Турцию из программы создания американских истребителей F-35, пишет Infox.ru. Однако турецкие власти не отреагировали на угрозы и не стали отменять поставку С-400. Ранее политолог Андрей Иванов заявил, что благодаря такому решению Турция стала примером страны-члена НАТО, которая не боится отстаивать свой суверенитет и идти наперекор воле США, передает «Царьград».