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Макрон уверен, что эпоха доминирования Запада подходит к концу

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Макрон уверен, что эпоха доминирования Запада подходит к концу

Париж, 27 августа. Эпоха доминирования Запада подходит концу, и этому способствуют заметные геополитические изменения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе выступления на совещании послов республики Макрон выразил мнение, что эра западного доминирования вскоре завершится, сообщает ТАСС.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — сказал французский лидер.

Макрон отметил, что причиной этому становится, в частности, «укрепление новых держав». В качестве примера государств, вытесняющих Запад с главенствующих позиций, глава Франции назвал Китай и Россию.

Недавно после встречи с президентом России Владимиром Путиным Макрон заявил о европейском будущем России, а также поднимал вопрос о приглашении России к участию в саммите G7.

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Источник: ТАСС
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