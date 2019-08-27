Сирийская армия усиливает военную операцию против боевиков в Латакии

Дамаск, 27 августа. Сирийская правительственная армия наращивает боевые действия против боевиков на севере провинции Латакия. Недавно Дамаск перекинул в район несколько подразделений 4-й бронетанковой дивизии.

Ожидается, что в скором времени правительственные силы предпримут попытку освободить город Кабани — ключевой населенный пункт, который пока что находится под контролем боевиков.

В настоящий момент армия республики уже освободила большинство населенных пунктов к югу от Кабани, однако чтобы занять город, нужно сперва установить контроль над окружающими его холмами. Накануне сирийская армия попыталась продвинуться к Кабани, однако не смогла прорвать оборону боевиков.

Ранее сообщалось, что сирийские силы освободили город Хан- Шейхун и начали восстанавливать его инфраструктуру. По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Равиля Мугинова, с момента освобождения города от боевиков специалисты проводят в здания электричество, первым делом был наведен порядок в мечети, мирные жители возвращаются в свои дома. Российские военные доставили в город гуманитарную помощь.