Стало известно, кого Зеленский хочет видеть премьер-министром Украины

Киев, 27 августа. Президент Украины Владимир Зеленский предложит депутатам Верховной рады кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны, пишет «Украинская правда».

Украинские СМИ узнали, кого Зеленский хочет видеть премьер-министром Украины. По их информации, это заместитель руководителя офиса президента Алексей Гончарук.

В среду Зеленский проведет собеседования и консультации с руководством своего офиса по кандидатурам других министров.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность, — сообщают источники. — Так воспринимает общество».

Ранее Гончарук, являясь юристом, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. Он также выступал внештатным советником украинского министра экологии Игоря Шевченко, а затем работал советником первого вице-премьера страны Степана Кубива.

Последние четыре года Гончарук руководит офисом эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз. Офис решает вопросы упрощения системы государственного регулирования в отношениях властей Украины и бизнеса.

Ранее Зеленский заявил, что кандидатов на пост премьер-министра Украины пока двое, однако президент не назвал их фамилий.